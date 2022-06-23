Finansal hizmetlere güvende düşüş

Merkez Bankası verilerine göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 4,9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2022 Haziran’a ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Haziran’da FHGE, bir önceki aya göre 4,9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

TALEPTE ARTIŞ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre ise, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

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