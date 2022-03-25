‘Fırıncı esnafının deposunda neredeyse unu kalmadı’

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'e dert yanan fırıncı esnafı, "Fırıncı esnafının deposunda neredeyse unu kalmadı. İleriki günlerde mecburen zam konuşulmaya başlanacak ama biz bundan üzüntü duyuyoruz. Çünkü biz dar gelirliyi düşünüyoruz, onların alım gücünü göz önünde bulundurmak zorundayız. Ancak bu maliyetlerle biz fırınları kapatma noktasına geliyoruz" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da yaptığı esnaf ziyaretleri kapsamında fırıncılarla dertleşti.

Girgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır' sözünü hatırlatarak, “Tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan tarımda ithalatçı ülke durumuna düşmenin bedelini ödüyoruz” dedi.

“ÜLKE TARIMI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”



Ülkemiz tarımının zor günler geçirdiğini belirten Girgin, “Bu zorluğun yükü en çok çiftçimizin sırtında. Ancak zorluk onlarla sınırlı değil. Yaşanan sorunlar bütün vatandaşlarımızın sofrasına pahalılık olarak yansıyor. Rafta yağ yok, hayvanın önünde yem yok, depoda şeker yok, traktörün deposunda mazot yok, ekmek yapacak buğday yok, böyle giderse vatandaşlar ekmek dahi yiyemeyecek” diye konuştu.

“FIRINLARI KAPATMA NOKTASINA GELİYORUZ”

Menteşe ilçesinde Girgin'in ziyaret ettiği fırıncı Feray Aydın, geçen sene Haziran ayında 160 liraya aldığı unun bugün 480 lira bandına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

*Yani 3 kat arttı. 60 kuruş olan katı yakıt fiyatı, 2 lira 80 kuruş oldu, neredeyse 4 kat. 2-3 bin lira ödediğimiz elektrik faturasına şimdi 7-8 bin lira veriyoruz. Asgari ücret arttı ama asgari ücretlinin alım gücü düştü.

*Biz ekmeğe zam yapılsın düşüncesinde değiliz, yeter ki girdi maliyetlerimiz düşsün, biz de zam yapmayalım. Tahsis unlarda 2 aydır sıkıntı var. Fırıncı esnafının deposunda neredeyse unu kalmadı.

*İleriki günlerde mecburen zam konuşulmaya başlanacak ama biz bundan üzüntü duyuyoruz. Çünkü biz dar gelirliyi düşünüyoruz, onların alım gücünü göz önünde bulundurmak zorundayız. Ancak bu maliyetlerle biz fırınları kapatma noktasına geliyoruz.

FIRINCI ESNAFI ACİL ÖNLEM BEKLİYOR

Girgin, “ne yapılması lazım?” diyerek şunları sıraladı:

“Fırıncılar için mutlaka tahsisli un desteği verilmelidir. Elektrik faturası ve yakıt desteği verilmelidir. Aksi halde fırınlar kapanmak zorunda kalacak, vatandaş pahalı ekmek yemek zorunda kalacak. Mutlaka acil önlem alınmalıdır.”

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