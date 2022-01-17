Fırtına vurdu, fiyatı 50 liraya kadar çıktı

Geçen hafta ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgârlar hamsi fiyatlarının 50 liraya kadar çıkmasına sebep oldu.

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Ülke genelinde geçtiğimiz hafta itibarıyla etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgârlar balık fiyatlarını etkiledi.

Vatandaşların balık tezgahlarında yoğun olarak ilgi gösterdiği hamsinin fiyatı, balıkçıların denize açılamaması ve hamsinin Gürcistan’a gitmesi sebebiyle 50 liraya kadar çıktı.

Bazı vatandaşlar fiyatına rağmen hamsiden vazgeçmezken, fiyatı yüksek görenler ise diğer balık türlerini almayı tercih etti.

‘RUSYA’YA GİTTİ, GELMESİNİ BEKLİYORUZ’

Bolu İhsaniye Mahallesinde kurulan halk pazarında uzun yıllardır balıkçılık yapan Emre Yıldız, “Hamsinin azlığı kış şartlarından dolayı. Havalar da çok sert. 2 haftadır çok büyük fırtınalar var denizde. Bir de hamsi Gürcistan ve Rusya'ya gitti. Geri dönmesini bekliyoruz” dedi.

“Fiyatlar şu an 40-50 arasında değişiyor. Çok randıman yok” diyen Yıldız, “50 liraya da rağbet gösteriyorlar ama imkanı olanlar alıyor. İmkânı olmayanlar bakıp gidiyor. Geçtiğimiz sezonlarda da böyle oluyordu. 1-2 hafta kayboluyordu. Ama 1 aydır yok. İnşallah gelecek. Bütün umudumuz ondan yana” diye konuştu.

Tezgahlarda yoğun olarak istavrit olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

“Şu anda istavrit var. Tezgahtan istavrit eksik olmuyor ama o da bu aralar yükselmeye başladı. 20 liradan satıyorduk, 30 liraya kadar yükseldi. O da düşer diye umut ediyoruz. Havalar düzelince 20 liraya kadar gerileyecektir.” (İHA)



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