Fitch kredi notunu düşürdü, THY hükümeti işaret etti

Fitch kredi notunu düşürdü, THY hükümeti işaret ederek kendini savundu: "Ortaklığımız güçlü performansını 2022'de de devam ettirmektedir ancak ülke notunun düşmesi nedeniyle kredi notumuz değişmiştir."

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Türk Hava Yolları’nın kredi notunu düşürdü.

THY yönetimi Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bilgi notunda ülke notunun düşmesini dolayısıyla hükümeti işaret etti.

THY’nin açıklaması şöyle:

Pandemi döneminde en hızlı toparlanan havayollarından biri olan Ortaklığımız, güçlü performansını 2022 yılında da devam ettirmesine rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke notunun düşürülmesi nedeniyle “B” seviyesindeki kredi notumuzu teyit ederek durağan olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.

Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası’na ait kredi notunu ilgili çerçevede bir not düşürerek “BB-” ye çekmiştir.

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