Fransa, elektrik şirketi EDF’nin tamamını kamulaştırmaya hazırlanıyor

Fransa’nın elektrik devi EDF (Électricité de France) nükleer yatırımlar nedeniyle borç yükü altında. Hükümetse şirketi kamulaştırarak enerji krizine çare bulmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da hükümet, ülkenin enerji sağlayıcısı EDF'nin (Électricité de France) tüm kontrolünü ele almaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın bildiğine göre Avrupa ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıyayken EDF de halihazırda yüksek borç ve üretim kesintileri gibi birçok sıkıntıyla boğuşuyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne çarşamba günü ülkenin başkenti Paris'teki parlamentoda yaptığı konuşmada, “Üretim ve enerji geleceğimizin tam kontrolüne sahip olmamız gerekiyor” dedi.

Fransa'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Borne zorlukları göğüslemek için böyle bir hamle yapılacağını ifade etti.

DEVLET HİSSELERİ YÜZDE 100'E ÇIKACAK

EDF'nin şu anda hisselerinin yüzde 84'ü Fransız devletine ait ve Borne'un açıklamasına göre bu oran yüzde 100'e çıkacak. Ancak Borne planla alakalı ayrıntılı bilgi vermedi.

Bloomberg'in haberine göreyse Fransa Maliye Bakanlığı sözcüsü söz konusu hamlenin hangi yöntemlerle hayata geçirileceğine dair şu aşamada herhangi bir karar verilmediğini belirtti.

Borne'un açıklamasından sonra EDF'nin hisseleri yüzde 14,3 arttı. Kamulaştırılacak hisselerin değeriyse mevcut piyasa koşullarında 5 milyar euro düzeyinde.

Nisanda yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron marttaki seçim kampanyası sırasında ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve yeni nükleer enerji tesisleri kurarak net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak için EDF'nin bir kısmının kamulaştırılması gerektiğini söylemişti.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI DEĞER KAYBETTİRMİŞTİ

Hane halklarını artan maliyetlerden korumak isteyen Fransa yönetimi enerji fiyatlarına geçen yıl kasımda üst sınır getirmiş ve faturasını EDF'nin omzuna yüklemişti. Hamle azınlık konumundaki hissedarların tepkisini çekmiş ve hisse senetleri yüzde 90 değer kaybederek ciddi bir darbe almıştı.

Öte yandan enerji devinin eskiyen reaktörlerinin bir kısmı aşınma problemleri nedeniyle devre dışı ve bu da Avrupa'nın Rusya'nın enerji arzındaki kesintisini telafi etmeye çabaladığı bir dönemde üretimin sekteye uğramasına neden oluyor.

ÜRETİMDEKİ AZALMA FİNANSMANDA GEDİK AÇIYOR

Fransa'daki mevcut 56 nükleer reaktörün bazılarındaki sorunlar üretimin onlarca yılın en düşük seviyelerine düşmesi nedeniyle finansmanda gedikler açıyor.

Bununla birlikte söz konusu hamlenin Macron'un siyasi olarak güç kazanmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Macron'un partisi Ensemble (Birlik) haziranda gerçekleştirilen genel seçimlerde meclisteki çoğunluğu kaybetmişti.

EDF'nin bütünüyle devlet kontrolüne girmesi borçlanma maliyetlerinin düşmesinin de önünü açabilir. Macron'un talimatıyla EDF gelecek yıllarda maliyeti 52 milyar euro olacağı tahmin edilen 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek.

Şirket üretim kayıplarının bu yıl çekirdek kârı 18,5 milyar euro azaltacağını ve indirimli elektrik satışlarının 10,2 milyar euroya mal olacağını söylüyor. EDF'nin borcunun bu yıl yüzde 40 artarak 61 milyar euroyu geçmesi bekleniyor.

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