G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatta anlaşmaya yakın
G7 yetkilileri, ülkelerin maliye bakanlarının bugün Rus petrolü ithalatına tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmek için planlarını kesinleştirmesini beklediklerini söyledi.
G7 yetkilileri, ülkelerin maliye bakanlarının bugün Rus petrolü ithalatına tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmek için planlarını kesinleştirmesini beklediklerini söyledi.
Batılı ülkelerin liderleri haziran ayında, Rus petrol arzını kesmeden Moskova’nın savaşta kullanabileceği geliri kısıtlama amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulama konusunda anlaşmıştı.
‘ANLAŞMAYA VARILMASI OLASI’
Zengin sanayi ülkelerinden oluşan grubun maliye bakanlarının bugün çevrimiçi toplandıktan sonra bildiri yayımlamaları bekleniyor.
Avrupalı G7 yetkilisi, “Anlaşmaya varılması olası” dedi.
Tavan fiyat uygulamasında mutabık kalan ülkelerde Rus ham petrolü ve petrol ürünleri için belli bir miktardan yüksek fiyat ödeyen kargolara sigorta ve finansman sunulmayacak. G7 yetkilisi, bugün yayımlanacak bildiride varil başına belirlenecek tavan fiyat gibi detaylardan hangilerinin açıklanacağının belirsiz olduğunu söyledi. (REUTERS)