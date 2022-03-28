Doğalgazda ruble krizi: G7 reddetti, Rusya’dan açıklama geldi

Almanya'da ekonomiden ve iklimin korunmasından sorumlu bakan Robert Habeck, G7 enerji bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'dost olmayan' ülkelerin Rus doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebini reddettiğini açıkladı. Rus Parlamenter Ivan Abramov ise, bunun gaz arzının kesin olarak kesilmesine yol açacağını söyledi.

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Almanya’da ekonomiden ve iklimin korunmasından sorumlu bakan Robert Habeck, G7 enerji bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘dost olmayan’ ülkelerin Rus doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebini reddettiğini açıkladı.

Habeck, G7 enerji bakanlarıyla yaptığı online görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “G7 ülkelerinin tüm bakanları, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali olduğu konusunda hemfikir” dedi.

‘ŞİRKETLERİ BU TALEBE UYMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Habeck’in açıklamasına göre “Bakanlar, yapılan sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara uyması gerektiğine bir kez daha dikkat çektiler. Ruble ile ödeme kabul edilemez. İlgili şirketleri Putin’in talebine uymamaya çağırıyoruz” dedi.

Habeck “Putin’in bizi bölmeye çalıştığı aşikâr ancak birlik ve kararlılıktan da anlaşılacağı üzere bölünmeyeceğiz” diye konuştu.

‘GAZ ARZININ KESİLMESİNE NEDEN OLACAK’

Öte yandan, Rus Parlamenter Ivan Abramov G7’nin doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılmasını kabul etmemesinin gaz arzının kesin olarak kesilmesine neden olacağını söyledi.

Konu hakkında bilgi RIA haber ajansında yer alırken Almanya’da ekonomiden ve iklimin korunmasından sorumlu bakan Robert Habeck, G7 enerji bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “düşman olmayan” ülkelerin Rus doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebini reddettiğini açıklamıştı.

Abramov, Rus parlamentosunun üst meclisi olan Federasyon Konseyi’nin ekonomi politikası komitesinin bir üyesi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya Euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz” demişti. (REUTERS)



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