Gazda kesintiler kapıda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in gazdaki depoların doluluk oranlarına ilişkin yaptığı açıklamanın BOTAŞ ve EPİAŞ verileri ile çeliştiğini söyladi.

Başak KAYA

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda Tuz Gölü deposunun tam, Silivri deposunun ise yüzde 82 dolu olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise “Bu açıklama, BOTAŞ ve EPİAŞ verileri ile çelişiyor” dedi. Akın, Rusya'nın teknik arıza gerekçesiyle Avrupa'ya doğalgaz sağlayan Kuzey Akım akışını yüzde 20'ye kadar düşürmesinin kış döneminde büyük bir doğalgaz krizi yaşanacağının sinyalini verdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

‘GAZ BULAMAYIZ'

“EPDK'nın raporlarına göre Ocak-Şubat 2022 döneminde yeraltı depolarındaki stok miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldı. EPİAŞ ve BOTAŞ'ın açıkladığı veriler hesaplandığında 25 Temmuz itibarıyla yeraltı depolarında toplam 2.9 milyar metreküp doğalgaz var, depoların doluluk oranı ise yüzde 69.”

Akın, kış aylarında Avrupa'da olası bir kriz yaşanması durumunda LNG bulmanın imkânsız hale gelebileceğine işaret ederek, “Tüketim aynı kalsa bile yaklaşık 7-8 milyar metreküp doğalgaz açığımız var. Spot piyasadan alınacak LNG'de de geç kalırsak, alınacak gaz da bulamayız” dedi.