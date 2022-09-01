Gazprom’un doğalgaz ihracatı yüzde 37,4 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 gerilediğini bildirdi.

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Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 gerileyerek 288,1 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 azalarak 82,2 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin enerji güvenliği açısından güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediğine işaret edildi.

DEPOLARINI DOLDURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna’daki savaşla birlikte Rusya’dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı doğalgaz depolarını doldurmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

AB Komisyonu’nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa’daki doğalgaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını bildirdi. AA

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