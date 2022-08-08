Gıda enflasyonunda dünya 4’üncüsüyüz

Türkiye dünya gıda enflasyonu liginde 4’üncü sıraya yükseldi. Yoksullar gelirlerinin yüzde 70’ten fazlasını gıda, ulaşım, elektrik doğalgaz ve su faturalarına harcamak zorunda kalıyor.

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İktidarın sebep olduğu enflasyon yangını, ücret, maaş, emekli gelirlerini hızla eritirken, gıda fiyatlarındaki ürkütücü artışlar vatandaşın belini büküyor. Gıda enflasyonu dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi ancak, Türkiye mevcut ekonomi politikaları ve tarımda kronikleşen sorunları nedeniyle gıda fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler sıralamasında şampiyonluğa oynuyor. Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, TÜİK'e göre Temmuz 2022 itibarıyla gıda fiyatlarında yüzde 94.65 artış olduğuna işaret ederek Türkiye'nin tüm dünyada gıda enflasyonu yaşayan ülkeler sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti.

EĞİTİME KAYNAK KALMIYOR

İlk sırayı buğday sevkiyatının durması nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşının vurduğu Lübnan, ikinci sırayı 5 milyon kişinin gıda güvensizliği ile karşılaştığı Zimbabwe, üçüncü sırayı ise zaten çok ciddi enflasyon sorunu yaşayan Venezuela alıyor.

Türkiye'de gıdanın tüketim sepetindeki ağırlığının yüzde 25.32 olduğunu, bu oranın dar gelirli vatandaşlar arasında yüzde 30'un da üzerinde seyrettiğini söyleyen Kozanoğlu, enerji fiyatlarındaki artışın hem ulaşım hem de ısınma maliyetlerine yansıdığını, bu nedenle yoksulların gelirlerinin yüzde 70'ten fazlasını gıda, ulaşım, elektrik, doğalgaz ve su faturalarına harcamak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kozanoğlu, “Bir de kredi kartları ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödedikleri düşülürse; eğitime, sağlığa, giyim kuşama ayıracak paraları kalmıyor” dedi.

Mutfak masrafı artıyor

TÜİK'te de fiyatlar genelde yüzde 2.37 artarken, gıdada ise yüzde 3.5'e sıçradığına dikkat çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, “Sade vatandaşın mutfak masrafları hem Türkiye'de kontrolden çıkmış enflasyonun bir yansıması, hem de dünyada tarım fiyatlarının zirve yapmasının sonucu olarak artıyor” dedi. Kozanoğlu, Temmuz 2022'de fiyatı en fazla artan ürünlerin temel gıda maddeleri yumurta yüzde 16.54, pirinç yüzde 12.63, patates yüzde 9.29, sebzeler yüzde 8.49, makarna yüzde 7.91 ile ön sıralarda yer aldığını hatırlattı.