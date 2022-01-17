Gıda krizi uyarıları büyüyor

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, tarım ve hayvancılıkta her geçen yıl üretim ve verimin düşmeye devam ettiğini, bu gidişle gıda krizi ile karşı karşıya kalınacağına dikkat çekti.

Kemal ATLAN

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Geçen yılın sonlarına doğru gübrede meydana gelen kriz nedeniyle 2022’de bir gıda krizinin kapıda olduğuna yönelik yapılan uyarılar, her geçen gün büyüyor.

Ziraat sektörü temsilcilerinin ardından bir uyarı da CHP’den geldi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Beylikova ilçe örgütü ile Aşağı Dudaş, Yukarı Dudaş, Aşağı Doğanoğlu ve Yukarı Doğanoğlu Mahallesi sakinleriyle buluşarak ülke gündemi ve tarımsal üretimde yaşanan sorunları değerlendirdi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarını dinleyen Süllü, “Çiftçimiz, tarım girdilerindeki artış ve yüksek enflasyon altında üretemez hale getirildi. Bir yandan borç batağı, iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık, diğer yandan elektrik ve mazot fiyatları nedeniyle üretici çok zor durumda. Böyle giderse ürünler tarlada kalmaya, hayvanlar yok pahasına kesime gönderilmeye devam edecek. Çiftçi üretmezse, güvenli gıda olmaz; gıda krizi baş gösterir” dedi.

‘EMEKLİ MAAŞ TARIMSAL ÜRETİME GİDİYOR’

Kırsalda üreticinin zor durumda olduğunu aktaran Süllü, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının çözülmesi ve gereken desteğin sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Son bir yılda yem, gübre ve mazot fiyatlarının artışını takip etmekte artık zorlanıyoruz. Ziyaret ettiğimiz kırsal mahallelerde çiftçi, kredi çekerek borcunu borçla ödediğini; emekli maaşını tarımsal üretime yatırdığını söylüyor” dedi.

“Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın, faiz neden enflasyon sonuç diye diye fiyatları getirdiği durum ortada” diyen Süllü, şöyle devam etti:

“Faizin günah olduğunun arkasına sığınan Erdoğan, çiftinin borçlarından faiz alınca günah olmuyor mu? Çiftçin Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi'ye borçları sürekli faizle katlanıyor. Yandaş şirketlerin borçları siliniyor, faizleri sıfırlanıyor. Üretici tarım desteklerini zamanında alamıyor, desteklerde enflasyona bağlı artış olmuyor. Sürekli enerji zamlarıyla enerji şirketlerine sermaye transferi yapılıyor; yüksek elektrik faturaları çiftçinin belini büküyor. Çiftçi tohum alamadı, gübre atamadı, besici hayvanına yeterli yem alamadı.”

‘KIRSALDA ÜRETİM YOK OLUYOR’

Tarımsal üretim ve verimin düşmeye devam ettiğini vurgulayan Süllü, Türkiye'nin böyle giderse bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek “AKP'nin 19 yıllık dışa bağımlı politikaları ve üreticiyi görmezden gelen anlayışıyla kırsalda üretim yok oluyor. Bu darboğazdan çıkış için derhal seçimin gerçekleşmesi, hesabın sandıkta sorulması gerekmektedir” dedi.

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