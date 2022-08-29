Goldman: İngiltere dördüncü çeyrekte resesyona girecek

Goldman Sachs, İngiltere’nin gayri safi yurt içi hasılasının 2023 ortasına kadar yaklaşık yüzde 1 gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin bu yıl içinde resesyona girmesini bekliyor. Goldman Sachs'a göre yükselen enerji maliyetleriyle birlikte İngiltere derin bir daralma riskiyle karşı karşıya.

Bloomberg'in haberine göre Goldman bugün bir araştırma notunda İngiltere'nin gayri safi yurtiçi hasılasının 2023 ortasına kadar yaklaşık yüzde 1 gerilemesinin beklendiğini belirtti.

‘ÜRETİM YÜZDE 0,6 KÜÇÜLECEK'

Öte yandan gelecek yıl üretimin yüzde 0,6 küçülebileceği düşünülüyor. Bu beklenti Goldman'ın bir önceki yüzde 1,1'lik genişleme tahmininden epey keskin bir dönüşe işaret ediyor.

Sven Jari Stehn liderliğindeki ekonomistler, İngiltere'de yaşam maliyeti baskısına ilişkin endişelerin kötüleşen enerji kriziyle birlikte yoğunlaşmaya devam ettiğini söyledi. Ekonomistler tüketimin önemli ölçüde düşmesinin hâlâ mümkün olduğunu belirtti.

Goldman'ın tahmini, küresel verilerin ABD'den Avrupa ve Asya'ya ekonomik aktivitenin zayıfladığını göstermesinin ardından geldi. Yükselen faiz oranları ve artan enflasyonun dünyayı resesyona sürükleyebileceğine ilişkin endişeler pekişiyor.

‘HANE HALKI TASARRUFLARI AZALACAK'

Önceki aylarda İngiltere Merkez Bankası (BoE) 27 yılın en yüksek faiz artışına gitmiş ve ülkenin artan enflasyonun ağırlığı altında bir yıldan uzun sürecek bir durgunluğa doğru gittiği konusunda uyarmıştı.

Goldman, İngiltere'de hane halkının tasarruf oranının 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 gibi rekor düzeyde düşük bir seviyeye gerilemesini bekliyor. ABD'li yatırım bankası İngiltere'de 2023'te reel harcanabilir gelirlerin yüzde 2,9, reel tüketiminse yüzde 1,4 düşeceğini tahmin ediyor.

Goldman ayrıca resesyon beklentilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasını daha da sıkılaştırmaktan caydırma olasılığının hâlâ düşük olduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası'nın eylülde 50 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi bekleniyor.

‘RİSKLER, ŞİDDETLİ BİR DURGUNLUĞA YÖNELDİ'

Ekonomistler risklerin daha şiddetli ve uzun süreli bir durgunluğa doğru yöneldiğini gördüklerini söyledi.

Goldman böyle bir senaryoda İngiltere ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,4 kadar küçüleceğini ifade etti.

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