Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminler…

Piyasalarda gözler TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında. TCMB ilerideki faiz kararlarına dair herhangi bir sinyal vermiyor. Ekonomistler ise bugünkü kararda herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor.

Sozcu.com.tr

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Piyasalarda gözler Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararına çevrildi. Küresel faiz artışları ve temmuzda yüzde 80’e dayanan resmi enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.

Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14’e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

ENFLASYONDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Geçen yıl kasım ayı itibarıyla hızla yükselişe geçen enflasyon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi doğrultusundaki faiz indirimlerinin ardından TL’nin keskin değer kaybetmesiyle rekor seviyelere tırmandı. TL dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 27 değer kaybederken artan enerji maliyetleri de fiyat artışlarını körükledi.

Bu gelişmeler ışığında TCMB, faiz kararını bugün saat 14.00’de açıklayacak. Ancak bugünkü toplantıda TCMB’den politika faizi adımı beklenmiyor. TCMB, önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına dair bir sinyal de vermiyor. Öte yandan likidite yönetimi gibi adımların atılıp atılmayacağı ise PPK metninden izlenecek.

AA FİNANS ANKETİ

İşte ekonomistlerin TCMB toplantısına ilişkin beklentileri:

Anadolu Ajansı (AA) Finans’ın 18 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleşti.

TCMB toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin etti.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14’te sabit tutulacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

REUTERS

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Anketteki katılımcılar Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

Yılsonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14’te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12’ye indirilmesini, bir diğeri ise yüzde 20’ye çıkarılmasını bekliyor.

FOREX ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 13 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

2022 yıl sonuna ilişkin 7 ekonomist görüş belirtti ve medyan tahmin yüzde 14,00 oldu. Ekonomistlerin tamamı yıl sonu için politika faizi tahminini yüzde 14,00 olarak açıkladı. Geçen ay düzenlenen ForeksHaber anketinde, 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, ekonomistlerden 1’i faizin yüzde 24’e yükseltileceğini beklentisini dile getirmişti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg ağustos ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, piyasa aktörleri TCMB’nin bu toplantıda da politika faizini değiştirmesini beklemiyor. Sadece bir kurum faizde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor.

Yıl sonu tahminini paylaşan 15 kurumun medyan beklentisi faizlerin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu.

En düşük yıl sonu tahmini veren kurum politika faizinin yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilmesini beklediklerini paylaştı.

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