HAK-İŞ temmuzda herkese zam istiyor

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, temmuzda asgari ücretle birlikte toplu sözleşmelere de enflasyonun üzerinde ilave zam yapılmasını istedi.

Erdoğan SÜZER

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Alım gücü hızla düşen ücretlere bir zam talebi de iktidara yakınlığıyla bilinen Hak-İş Konfederasyonu'ndan geldi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, ardı arkası kesilmeyen zamların ekonomik dengeleri alt üst ettiğini, temmuz ayında hem asgari ücrete, hem de toplu sözleşmelere ilave zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Özel sektör çalışanlarına da zam yapılmasını isteyen Arslan, bu zammın ocak ayında olduğu gibi enflasyonun üzerinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret komisyonu yapısının değiştirilmesi ve hükümet üyelerinin ağırlığının azaltılması talebinde de bulunan Arslan, Hak-İş'in geleneksel basın iftarında, asgari ücrete yıl ortasında zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

DÜZEN YERLE BİR OLUR

“Yasa, ‘asgari ücret tespit komisyonu en fazla 2 yıl içinde toplanır' diyor. En az süreye ilişkinse bir sınırlama yok. Dolayısıyla komisyon temmuzda toplanabilir. Temmuzda ocak ayına paralel bir düzenleme yapılması lazım. Asgari ücretle birlikte temmuzda toplu sözleşmelere de ilaveten zam yapılmasını istiyoruz. Sadece asgari ücrete artış yapılıp toplu sözleşmelere yapılmaması 70 yıldır inşa etmeye çalıştığımız toplu sözleşme düzenini yerle bir eder. Yapılacak zam aynı oranda kamu ve özel sektör çalışanlarına da yansıtılmalı.”

KOMİSYON YAPISI DEĞİŞMELİ

Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini de yinelerken, komisyonun hükümet ağırlıklı üyelerden oluştuğunu, antidemokratik bir yapı sergilediğini ifade etti.

Enflasyonun üzerinde olmalı

n Başkan Arslan, temmuzda yapılması gereken zam oranının ne olması gerektiği sorusunu yanıtlarken ocaktaki zam oranlarını işaret etti. Ocak ayında asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam verildiğini hatırlatan Arslan, “Şimdi aynı yaklaşımın temmuz ayında da olmasını bekliyoruz. Temmuzda da mutlaka enflasyonun üzerinde bir zam yapılmalı. Rakamlardan çok ilkeler üzerinde duruyoruz. İlke olarak enflasyonun üzerinde olmasını istiyoruz. Çünkü ardı arkası kesilmeyen zamlar dengeleri alt üst etti” dedi.

Emeklinin sürprizini merak ediyorum

Hak-İş Başkanı Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in temmuzda emeklilere vereceği müjdeyi kendisinin de merak ettiğini söyledi. Arslan, müjdenin sadece emekliler için değil çalışanlar için de olması gerektiğini ifade etti. SGK'nın iş kazalarına ilişkin verileri çok gecikmeli yayımladığını söyleyen Arslan, verilerin en geç bir yıllık dönemler halinde açıklanması gerektiğini belirterek Bakan Bilgin'e çağrı yaptığını söyledi.