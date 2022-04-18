Havayolu şirketlerinin sahip olduğu kriterlerde değişiklik

Salgın, savaş ve doğal afet gibi olağanüstü hallerde, havayolu şirketlerinin sağlamak zorunda olduğu asgari sermaye sınırı ve uçak sayısı gibi kriterler düşürülebilecek.

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Salgın, savaş ve doğal afet gibi olağanüstü hallerde, havayolu şirketlerinin sağlamak zorunda olduğu asgari sermaye sınırı ve uçak sayısı gibi kriterler düşürülebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili kararı, Resmi Gazete’nin 16 Nisan tarihli sayısında yayımlandı.

Ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde, havayolu şirketlerinin sağlamak zorunda olduğu asgari 15 milyon dolar ödenmiş sermaye sahip olması gerekliliği, teşkil edecek inceleme komisyonunca bir yıl süreyle 6 milyon dolara düşürülebilecek.

İnceleme komisyonu bu yetkisini 1 Ocak 2023 tarihine kadar kullanabilecek.

UÇAK SAYISI 3 ADETE İNEBİLECEK

Bu kapsamda, ticari havayolu şirketlerinin yetkilendirilebilmesi için sahip olmak zorunda olduğu uçak sayısı da aynı şartlarla 5 adetten 3 adete indirilebilecek.

İnceleme komisyonu, şirketlerin, ödenmesi gereken sermayenin tamamının öz kaynaklardan karşılanması ve ön izin alınmadan ödenmesi zorunluluğu ile filosunda 50 ve üzeri hava aracı bulunan işletmelerin, filosundaki her 50 uçak için 1 adet uçağı işletme mülkiyetinde bulundurması zorunluğuna bu kapsamda muafiyet getirebilecek.

İnceleme komisyon ayrıca, yabancı uçuş ekibinin sınav gerekliliği ve kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması gerekliliğinde de muafiyete hükmedebilecek.

İnceleme komisyonu muafiyet kararlarını, şirketlerin ilgili maddelerde yer alan gerekliliklerin yerine getirileceğine dair verilecek yazılı taahhüt ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce kabul edilecek bir takvime bağlı olarak verebilecek. (REUTERS)

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