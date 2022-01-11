Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile görüşmesi başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyası ile bir araya gelme hedefiyle yaptığı buluşmalar kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile bakanlık binası konferans salonunda bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, Ekonomi Programları ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici, TÜSİAD tarafında ise Başkan Simone Kaslowski'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Alemdar, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Önder Sezgi, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, TÜSİAD Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan ve Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç yer aldı. (İHA)

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