Hazine’den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son asgari ücret artışıyla birlikte toplam 90,6 milyar TL vergiden feragat edildiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 30’luk artışın ardından 5 bin 500 TL’ye çıkarılan asgari ücretle bakanlığın feragat ettiği vergi miktarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.

Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir Yeni asgari ücret belli oldu, işte zam oranı

İlginizi Çekebilir Yeni asgari ücrete tepki: 'Milyonlarca vatandaş açlığa mahkum edildi'

İlginizi Çekebilir Asgari ücret açıklamasında ilginç diyalog: Gırtlağımızı sıkmasınlar