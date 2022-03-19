Hazine’ye ait 13 ildeki 75 parsel daha satışa çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 13 ildeki 75 parseli daha satışa çıkardı.

Latif SANSÜR

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Özelleştirme İdaresi Hazine'ye ait taşınmazların satışını tüm hızıyla sürdürüyor. İdare'nin internet sayfasından yapılan duyuruya göre satış yapılarak özelleştirilecek parsellerin bulunduğu iller ve parsel sayısı şöyle sıralandı: İstanbul (5), Kırıkkale (25), Muş(1), Şanlıurfa(1), Tokat(4), Antalya(1), Bursa(1), İzmir(1), Yalova(7), Ankara (21), Aydın (6), Erzurum(1), Gaziantep(1).

SATIŞ NİSAN'DA

Satışların 19, 20, 21 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtilen ilanda, ihaleye katılanlarla ilgili koşullar ise şöyle sıralandı:

“İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir Ortak Girişim Grupları içinde yer alabilirler.”

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