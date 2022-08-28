Hazır giyimci evlenerek ayakta kalacak

Maliyet ve fiyat tutturma sorunlarının arttığı hazır giyim sektöründe siparişler yavaşlarken, şirketler yola devam edebilmek için birleşme yoluna gidebilir.

Sayime BAŞÇI

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Hızlı geçen yılın ilk 6 ayının ardından temmuz ve ağustosta yavaşlama sinyali veren hazır giyim sektörü, yılın son çeyreği ile 2023'ün ilk yarısında satışların yüzde10-30 arasında daralmasını bekliyor. Markalar, hem ihracatta hem de iç pazarda krizin etkisini hafifletmek için stok eritip siparişleri azaltma yoluna giderken, üreticiler ise ayakta kalabilmek için gelecek dönemlerde birleşme ve şirket evliliklerine hazırlanıyor. Sektörde ciddi bir maliyet ve fiyat tutturma sorunu yaşandığını kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'de üretimin ‘partner entegre' olarak gittiğini ve yeni dönemde firma birleşmelerinin hızlanacağını kaydetti.

KRİZ 1 YIL SÜRER

Resesyonun sektörün tüm alanlarına yayılmaya başladığına dikkat çeken Kaya, “Gelecek dönemde öne çıkan şey firma birleşmeleri firma evlenmeleri olacak. Konfeksiyoncu kumaşçı ne yapacak partner olacak. Eskiden krizler 3-6 ay arasında gelip geçiyordu ama bu kriz bana göre 9 ay ile 1 yıl arası sürecek bir kriz. Türkiye'nin hazır giyim ihracatında ortalama yüzde 10-20 arası, iç piyasada adet bazlı yüzde 10-30 daralma olacak” diye konuştu.

Günlerdir parite ile yatıp kalkıyoruz

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise siparişlerde bir miktar yavaşlama olduğunu ancak en önemli problemin bugünlerde paritede yaşandığını aktardı. Paritenin 1'in altına düşmesi ile kârların eridiğini kaydeden Sertbaş, “Bu, kârı aldı götürdü. Şu anda kafamızda diğer krizleri sildi. Günlerdir parite ile yatıp kalkıyoruz” diye konuştu.

İstihdam ve krediler risk altında

Sektörde, tedarik zincirindeki değişimin yarattığı rüzgarı, resesyonun tersine çevirmesi ile birlikte üretim kapasitelerinde de düşüşler başladığını belirten Ramazan Kaya, yeni yatırımların da dahil edilmesi ile birlikte yüzde 80'leri aşan kapasite kullanım oranlarının yüzde 60'lara kadar gerilediğini aktardı. Kaya yıl sonunda bunun istihdama yansıyacağını belirterek, “Hazır giyimde yüzde 1-2 zarar yazma noktasındayız. Bu durumda istihdamda eksilme olur. İkinci etkisi de kredilerin geri dönüşlerinde sıkıntı olur” dedi.