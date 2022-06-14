Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz ay enflasyon oranı, 73,50'ye yükseldi. Nisanda oran yüzde 69,97 olmuştu. Açıklanan oran ile enflasyon son 24 yılın zirvesine yükseldi. Gözler artık memur ve emekli maaş zammı oranlarını da belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'un pazar gününe denk gelmesinden dolayı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.

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Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon oranları artık endişe içerisinde bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz’un pazar gününe denk gelmesinden dolayı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

ENFLASYON REKOR KIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.

Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

MADDE SEPETİ FİYAT LİSTESİNİ YAYIMLAMADILAR

TÜİK'in madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti.

Reuters anketinde mayısta TÜFE'de aylık yüzde 4,8, yıllık yüzde 76,55 artış bekleniyordu. Bloomberg anketinde de beklenti aylık enflasyonun yüzde 4, yıllık enflasyonun yüzde 74,70 olacağı yönündeydi. TÜİK'in hesaplaması, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyat endeksinin (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46, son 12 ayda yüzde 160,76 arttığını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da perakende fiyatların mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35, bir önceki aya göre yüzde 5,84 arttığını açıklamıştı.

TÜİK'te enflasyon hesaplamasını yapan Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş, geçen ay görevinden istifa etmiş, kurumda birçok görev değişikliği olduğu bilgisi basına yansımıştı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 91,63'E YÜKSELDİ

Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

MAYISTA EN FAZLA ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜNDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU PAKET TUR

Mayıs ayı zam şampiyonu, yüzde 71,04'lük aylık ortalama zam oranıyla paket turlar oldu. Havayolu ile yolcu taşımacılığı da yüzde 14,98'lik zam oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Tereyağı mayısta yüzde 14,16'lık zam oranıyla üçüncü, çocuk giyim yüzde 13,91'le dördüncü sırada yer aldı.