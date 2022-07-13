Hem askerler hem de hekimler risk altında

Sivil hekimlerin askeri görev yapması hekimler kadar askerleri de zora sokuyor. Son olarak sivil bir doktorun operasyon sırasında yaralanması askeri hastanelerin önemi bir kez daha ortaya koydu.

Erdoğan SÜZER

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Askeri hastanelerin kapatılması nedeniyle hem askerlerin hem de sivil hekimlerin

hayatı risklerle karşı karşıya kaldı. Son olarak Dr. Tugay Özgören isimli sivil bir hekimin askerlik görevini yaparken operasyon sırasında yaralanıp felç kalması, askeri hastaneleri kapatmanın yanlış olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SORU ÖNERGESİ

CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin askeri hastanelerin yeniden ve acilen açılması gerektiğini söyledi. TBMM'ye soru önergesi de veren Dr. Şahin, “Muharip güçlerimiz silahlı çatışma esnasında bir taraftan sivil hekimi korumak diğer taraftan kendilerini koruyarak silahlı mücadeleye girmek zorunda kalıyor” dedi. Fikret Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Dr. Özgören olayının askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini gösteren yeni somut bir olay olduğunu söyledi.

RAPORA RAĞMEN GÖREV

Samsun'da görevli Dr. Özgören'in ‘Askerliğe Elverişli Olmadığına' dair raporuna rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından iki ay geçici görevlendirmeyle Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na verildiğini belirten Fikret Şahin, askeri ve operasyon tecrübesi olmayan Dr. Tugay Özgören'in sınır ötesi harekatta yaralanıp felç kaldığını, ayrıca karaciğer, akciğer ve dalak yaralanması yaşadığını ifade etti.

500 bin askeri olup askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz

Dr. Fikret Şahin, askeri hastanelerin ve askeri hekimliğin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Dünyada 500 bini aşkın askeri olup da askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz” dedi. Şahin, “Askeri timdeki muharip güçler silah eğitimi almış askeri hekimlerle operasyona çıkmak isterlerken, sivil hekimlerin askeri eğitimi olmaması nedeniyle sıkıntı yaşamaktadırlar. Silahlı çatışma esnasında bir taraftan sivil hekimi korumak diğer taraftan kendilerini koruyarak silahlı mücadeleye girmek zorunda kalmaktalar. Hem askeri personel hem de tıbbi personel yönünden askeri hastanelerin tekrar açılması hayati önem arz etmektedir” diye konuştu.