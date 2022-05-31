Hizmet sektörü üretici enflasyonunda yeni rekor

Mart ayında yıllık yüzde 80,62 artarak rekor kıran Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda da yıllık yüzde 83,27 yükselerek rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Nisan’a ilişkin açıkladığı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), endeksin nisanda yıllık bazda rekor tazelediğini ortaya koydu.

Buna göre H-ÜFE, 2022 Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,60 artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA VE GAYRİMENKULDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 103,76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 71,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,80, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 180,49, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 44,77, idari ve destek hizmetlerde yüzde 62,76 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre ise, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,61, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,74, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,01 artış gerçekleşti.

EN DÜŞÜK TELEKOMÜNİKASYONDA

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 22,43, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,67, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 38,23 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 180,49, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 129,12, posta ve kurye hizmetleri yüzde 109,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Öte yandan, H-ÜFE sektörlerinde aylık en düşük artış; veterinerlik hizmetlerinde yüzde 0,40, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 0,50, depolama ve destek hizmetlerinde (taşımacılık için) yüzde 0,91 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 15,80, bilgi hizmetleri yüzde 9,61, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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