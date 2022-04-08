İhracatçıları seçim heyecanı sardı

İş dünyası, ihracatçı birliklerinin yönetimi için seçim rekabetine başladı. 250 milyar dolar ihracat söz konusu ancak birlikleri bekleyen sorunlar da var.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan ihracatta, iş dünyası seçim sürecine girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliğinde seçimli genel kurul süreci başladı. Nisan ayı boyunca sürecek birlik seçimleri sonrası, haziran ayında da, TİM yönetim kurulu ve başkanı seçilecek. TİM başkanı seçilecek adayın önce birliklerin yönetim kurullarında yer alması gerekiyor.

YARIŞ KIZIŞTI

Henüz TİM başkanlığı için adaylığını açıklayan kimse olmazken, mevcut başkan İsmail Gülle'nin tekrar aday olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki ile İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nde 2 dönem başkanlık yaptıktan sonra yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev alan Ahmet Güleç'in de adaylıklarını açıklayacağı kulislerde konuşuluyor. İDDMİB'de 28 Nisan'da yapılacak seçime Öztiryaki, iki dönem başkanlık yaptığı için katılamıyor. Ancak seçimde Ayşegül Çapan'ın listesinde yer alıyor. Bununla birlikte Çetin Tecdelioğlu da İDDMİB başkan adaylığını açıkladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin her biri için 2 fazla aday da yer alıyor.

Rekor var ama sorun çok

■ Ara malı ve hammaddede dışa bağımlılık ihracatçılar için en önemli sorun olurken, emtia ve enerji maliyetlerindeki artış da üretimi olumsuz etkiliyor. Kilogram birim fiyatının 1.30 dolar seviyesinde olması ve düşük katma değerli ihracat da aşılması gereken diğer problemler olarak dikkat çekiyor. İhracatçı birliklerinin, bunları aşacak projeler geliştirmesi bekleniyor.