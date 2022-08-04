İki yılda TEİAŞ’tan 91 milyonluk ihale aldı

İktidara yakınlığı ile bilinen Kolin İnşaat’a 3 ihale birden. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) son iki yılda Kolin İnşaat’a 91 milyon 630 bin TL’lik ihale verdi.

Deniz AYHAN

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Kurumun 59 milyon 879 bin 327 TL'lik ihalesi de Kolin İnşaat ile Armin Elektrik Şirketi ortaklığına gitti. TEİAŞ'ın Limak İnşaat Şirketi ile ise 6 milyon 3 bin 608 TL'lik sözleşme imzaladığı açıklandı. Toplam 157.5 milyon TL'lik ihale Kolin İnşaat, Kolin ortaklığı ve Limak Şirketi'ne gitti. TEİAŞ'ın son 5 yılda farklı firmalara verdiği pazarlık usulü ihalelerin toplam miktarı da 3 milyar 494 milyon 34 bin lira olarak açıklandı.

SERTEL SORDU

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in TBMM KİT Komisyonu'nda TEİAŞ'ın hesaplarına ilişkin sorduğu “Son beş yılda Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon, Makyol gibi gruplara hangi ihaleler ne kadar bedelle verildi?” sorusuna TEİAŞ'tan yazılı yanıt geldi. TEİAŞ, son beş yıl içinde 3 ihalenin Kolin İnşaat'a, bir ihalenin de Limak İnşaat'a verildiğini açıkladı. Diğer şirketlerin son beş yılda kurumdan ihale almadığı belirtildi.

Özelleştirme kapsamında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 3 Temmuz 2021 tarihinde TEİAŞ'ın “özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına” karar verilmişti.