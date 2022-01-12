İlaç düzenlemesi için 1 ay bile vakit yok

Kurdaki zirvelere rağmen ilaç satışları için geçen sene Euro kurunun 4.57 TL olarak belirlenmesi, ortalama bin kadar ilacın eczanelere gelişini sekteye uğrattı. İlaç Fiyat Kararnamesi güncellenme beklerken, eczanelerde ilaç krizi büyüyor.

Sayime BAŞÇI

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İlaç fiyatları ile ilgili her yıl yapılan düzenlemede sona yaklaşılırken eczanelerde de ilaç krizi büyüyor. Geçen aylarda yaklaşık bin kalem ilaç raflara girmekte zorlanırken, eczaneler ise tarihin en büyük krizlerinden birinin yaşandığını belirterek, “Bıçak kemiğe dayandı” mesajını verdi.

TARİHİ İLAÇ KRİZİ

Kurdaki zirvelere rağmen ilaç satışları için geçen sene Euro kurunun 4.57 TL olarak belirlenmesi, ortalama bin kadar ilacın eczanelere gelişini sekteye uğrattı. Her yıl yapılan düzenlemeler ile yeni kur seviyesi belirlenirken, genellikle şubat ayında açıklanacak yeni kararname için görüşmelerin sürdüğü bugünlerde eczanelerde ‘tarihi bir ilaç krizi'nin yaşandığına dikkat çekildi. İlaç stoklarında artık bir reçeteyi karşılamanın yükünün ağırlaştığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, yaşanan durumu “Yangın yeri gibi” ifadeleri ile özetledi.

BÜYÜK SIKINTI VAR

Hem eczanelerin hem de hastaların büyük sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Özcan, şöyle devam etti: “10 tane ilaç lazımsa bir tane geliyor. Daha önce hiç bu kadar sıkıntı yaşamamıştık. Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Gerçekten bir ay bekleyecek durumda değiliz. Çok sıkıntılıyız. Grip ilaçlarında, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda sıkıntı var. Bazı ilaçların eşdeğeri bile yok.”

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı ise “Türkiye'de ilaç ve eczacılık hizmetlerinin sürdürülebilirliği mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi'nin altında ezilmiştir” dedi.

Kan sulandırıcı ilacın yükü hastaya kaldı

Son günlerde yeni bir krizle daha karşı karşıya kaldıklarını aktaran Pınar Özcan, özellikle covid hastalarında ve ameliyat sonralarında kullanılan kan sulandırıcı ilaçların yükünün de hastaya kaldığını aktardı. Normal şartlar altında ilaç şirketlerinin devlete bir indirim yaptığını ve iskontolu satışların olduğunu kaydeden Özcan, kan sulandırıcı ilaç için şirketin önceki gün iskontoyu kaldırdığını vurguladı. Burada ilaç için hastaların fark ödemek zorunda kalacağını anlatan Özcan, “Artık bu hastalara, bu ilaç için kutu başına 116 TL ekstra ödeme yansıyacak” diye konuştu. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da sosyal medya hesabından “Sağlık hizmetlerini büyük ölçüde olumsuz etkileyen bu sorunu çözmek bu kadar zor olmamalı” dedi.