İlave tediye ne zaman ödenecek? Tediye ne demek, kimlere yapılacak?

Türkiye’de farklı kurumlarda çalışmakta olan taşeron işçilerin gözü kulağı tediye haberlerinde. Devlete ait şirket, kurum ve belediyelerde işçi statüsünde çalışanlara ikramiye ve ek ödeme tarihleri açıklandı. İlave tediye ödemesinin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğer yarısı 16 Aralık'ta yapılacak.

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Kamuda çalışan işçilere yıl başından beri taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Kadroya geçen taşeronlar da dahil bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Kamu işçilerine verilen ilave tediye ve ikramiyelerin ilk taksidi Temmuz ayında yatırılacak.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren işçilere yapılacak ilave tediye ödemesinin tarihi açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz, ikinci yarısı 16 Aralık'ta ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor