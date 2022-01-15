İmamoğlu’ndan bir kez daha ‘Askıda Fatura’ çağrısı

Yeni yılda yapılan zamlarla vatandaşın ödemekte güçlük çektiği faturalara İBB'nin destek çağrıları devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara 'Askıda Fatura' kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulundu. İBB Sözcüsü Ongun ise, "Türkiye’de yaşam koşulları zorlaştı" diyerek tüm hayırseverleri kampanyaya davet etti.

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Yeni yılda faturalara yapılan peş peşe zamlar üstüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı Askıda Fatura kampanyasına destek vermeye davet ediyor.

“DAYANIŞMA İSTANBUL’DA BAŞLAR”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Türkiye'de yaşam koşulları zorlaştı. İstanbul, ülkenin en zor ve pahalı kenti. Dayanışma İstanbul'da başlar” diyerek tüm hayırseverleri İBB'nin başlattığı Askıda Fatura kampanyasına davet etti.

İMAMOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri için hayata geçirilen ‘Eğitim Destek Paketi'ne destek çağrısında bulundu. İmamoğlu, “Bu gece bir öğrenciye eğitim desteği verebilir, yarına bir umut bırakabilirsiniz” diyerek vatandaşları kampanyaya katılmaya çağırdı. İmamoğlu dünkü sosyal medya paylaşımında ise aynı uygulamanın ‘Anne-Bebek Destek Paketi'ne yardımda bulunulması için çağrı yapmıştı.

YARDIMLAR 63 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Pandemi döneminde başlatılan ve bugüne kadar 63 milyon TL'nin üzerinde yardım toplanan Askıda Fatura uygulamasında Aile Destek Paketi, Anne-Bebek Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi gibi yardımlar bulunuyor. Eğitim Destek Paketi'nde şu ana kadar 4 milyon 380 bin TL'yi aşkın yardım toplandı.

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