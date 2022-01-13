IMF Başkanı’ndan ekonomik türbülans uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva, merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz artırmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ayrışmayı derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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IMF başkanı, ekonomik toparlanmanın ivmesinin yavaşlaması ve enflasyon ve tedarik zinciri darboğazları, sosyal huzursuzluk gibi risklerin ortaya çıkmasıyla dünyanın bu yıl daha büyük bir belirsizlik ve türbülansla karşı karşıya olabileceğini söyledi.

Georgieva “Pandemiden kaynaklanan iki yıllık ekonomik çalkantıdan duyulan hoşnutsuzluk, bazı ülkelerde daha büyük huzursuzluklara yol açabilir” dedi.

‘TÜRBÜLANSA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

Georgieva, dün Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Küresel Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen online etkinlikte, “Daha fazla türbülans olabileceğine hazırlıklı olmalıyız.” dedi.

Küresel ekonomide büyümenin devam edeceğini ancak bunun güçlü rüzgarlara karşı olacağını belirten Georgieva, 2019 yılında yaşanan sosyal huzursuzluklarının bu yıl yeniden ortaya çıkabileceğini ifade etti.

FAİZ ARTIŞI UYARISI

Yüksek enflasyonun tüm dünya için geçerli bir olgu olmadığını, ancak bazı ülkeler özellikle de ABD için bir problem olduğunu belirten Georgieva, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının 2022 yılında faiz artırımlarına gitmeleri halinde bunun gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkileri olacağını ve ayrışma ateşini körükleyeceğini savundu.

Georgieva, “Gelişmiş ekonomilerde faiz artırımları, borçlanma maliyetlerini artıracak ve yatırımların gelişmekte olan ekonomilerden uzaklaştıracak” diye konuştu.

‘KREDİ TALEBİNDE ARTIŞA HAZIRLANIYORUZ’

Georgieva yaptığı açıklamada, merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmasının ve birçok gelişmekte olan ülkenin faizleri artırmasının ardından IMF’nin bu yıl kredi talebinde artışa hazırlandığını söyledi.

Geçen yıl IMF, 190 üye ülkesine pandemi ile başa çıkmak için SDR adı verilen 650 milyar dolarlık rekor bir rezerv tahsis etmişti. Fon ayrıca 87 ülkenin pandemi ile başa çıkmasına yardımcı olmak için 168 milyar dolar ayırdı.

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