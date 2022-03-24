İngiltere’de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 6,2'ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı

Sozcu.com.tr

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi dün şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 6,2’ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Ülkede enflasyon, 1992 yılının mart ayında ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti. Aylık enflasyon ise 2009’dan bu yana en yüksek artış oldu.

İngiltere’de Şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 arttı. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl çift haneli sayıları görebileceğini açıklamıştı.

ENERJİ FİYATLARI ALARM VERİYOR

İngiltere’de hanelerin gaz ve elektrik faturalarına koyulan üst sınır Nisan ayında artırılacak ve ortalama bir hanenin enerji faturalarında yıllık 700 sterlin civarında bir artış meydana gelecek. Bunun da enflasyonu daha da artırması bekleniyor.

Pandemi sonrası artan talep ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle gıda ve petrol ürünleri fiyatlarındaki artış, pek çok ülkede enflasyonun tarihi rekorlar kırmasına yol açmıştı. Bunun yanında gıda, giyim, mobilya ve ev eşyası fiyatlarındaki artışın enflasyonun Mart 1992’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına yol açtığı belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası, fiyat artışını frenlemek için son aylarda politika faizini üç kez artırmıştı.

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