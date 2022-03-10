İnşaat maliyet artışında yeni rekor

TÜİK verileri, inşaat maliyetlerindeki rekor artışların 2022 Ocak'ta da sürdüğünü ortaya koydu. İnşaat maliyet endeksi, yılın ilk ayında aylık bazda yüzde 15,24, yıllık bazda ise yüzde 79,91 yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,24 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,91 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,12, işçilik endeksi yüzde 33,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 arttı.

MALZEME ENDEKSİNDE YÜZDE 106,92

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,78 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,20, işçilik endeksi yüzde 34,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95,54, işçilik endeksi yüzde 41,09 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 16,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,22 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 13,11, işçilik endeksi yüzde 30,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 106,92, işçilik endeksi yüzde 40,74 arttı.

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