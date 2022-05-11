İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 100’ü aştı

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mart’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK YÜZDE 113,28’LİK ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 arttı.

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