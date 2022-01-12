İş dünyası tersine beyin göçü istiyor

Gençlerin son yıllarda akın akın yurtdışına gitmesi, iş dünyasını endişelendiriyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yeni yatırım ve istihdam alanları için nitelikli eleman ihtiyacının üst seviyeye çıktığını ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Türkiye'de beşeri sermayesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iyi bir eğitim politikasının yanı sıra tersine beyin göçünün de sağlanması gerektiğini belirtti.

Kimya sektörünün 2021 yılında 25.4 milyar dolarlık rekor ihracata imza attığını söyleyen Pelister, hammadde ve ara malında dışa olan bağımlılığın azaltılması için mutlak suretle yeni yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin kimya hammaddesi açısında en az 4-5 tane petrokimya tesisine ihtiyacı olduğunu anlatan Pelister, bunlarla katma değeri yüksek üretimin mümkün olduğunu kaydetti.

Finansal istikrar çok önemli

– Ekonomide öngörülebilir politikalar gerektiğini belirten Adil Pelister, volatilitenin azalmasının ve kurların enflasyona paralel bir hareket izlemesinin sağlıklı olacağını aktardı. Finansal istikrarın önemine değinen Pelister, bu şartların oluşması durumunda yerli ve yabancı yatırımcının harekete geçeceğini söyledi. Pelister ayrıca, mevzuatlar çıkmadan önce STK'larla mutlaka görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.