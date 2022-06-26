İşçi, memur, emekli de ‘ek bütçe’ istiyor

İktidar yıl ortasında ek bütçe için Meclis’e yasa teklifi sunarken, yüksek enflasyon karşısında gelirleri eriyen çalışanlar “biz de ek bütçe istiyoruz” diyor.

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Tarihi zirvelere çıkan enflasyonla her gün yeni bir zam haberine uyanan vatandaş da “ek bütçe” istiyor. Yıl başında asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın ardından şubat ayında enflasyonun yüzde 54.4'e yükselmesi ile birlikte maaşlar enflasyona karşı erimeye başlamıştı. Hayat pahalılığı karşında büyük bir geçim derdine düşen memur, emekli ve işçiler, TBMM'de kabul edilen ek bütçeye işaret ederek, temmuzda yeni bir zam, yeni bir bütçe talep ediyor.

2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta kabul edilmişti. Görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuzda memur maaşlarında yapılacak artışın haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşeceğini, artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirtmişti. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Diğer taraftan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükûmet temsilcileri arasında görüşmeler de yoğunlaşmış durumda. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Ardından TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Ergün Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü.

Gözler kabine toplantısında

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Çalışma Bakanı'nın hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor. Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Mayıs ayında açlık sınırı ise 6 bin TL'yi aşmış durumda.