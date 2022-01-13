İSKİ: KDV fark tutarı faturalara yansıtılacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'lerin faturalara yansıtılarak tahsil edileceğini açıkladı.
İSKİ, su faturalarına son 5 yılda eksik tahsil edilen katma değer vergisinin abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılarak fark tutarı olarak tahsil edileceğini açıkladı.
Kuruluştan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
“Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı'nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “Bakım Bedeli” üzerinden alınan KDV'nin tahakkukunun eksik yapıldığı tespit edilmiştir.
Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara “İnsani Su Hakkı” kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Bu sebeplerle bahse konu KDV'lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacaktır.”