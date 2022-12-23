İstanbul’da ekmeğe zam kararı

İTO Meclisi'nden çıkan karara göre, ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 28,9 zamlanarak 25 TL'ye çıktı. Böylece, İstanbul'da halihazırda 260 gram ekmeği 5 TL'den satan fırıncılar, 200 gram ekmeği 5 TL'den satmış olacak. 1 Ocak'tan sonra yürürlüğe girecek kararla, 240 gram ekmek 6 TL'den satılabilecek.

Gamze BAL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) dünkü meclis toplantısında ekmeğe yeni bir zam kararı çıktı.

1 Ocak’tan itibaren uygulamaya alınacak karara göre, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 28,9 zamlanarak 25 TL’ye yükseldi.

Böylece, İstanbul’da halihazırda 260 gram ekmeği 5 TL’den satan fırıncılar, 200 gram ekmeği 5 TL’den satmış olacak. 1 Ocak’tan sonra 5 liradan satılmaya devam edecek ekmeğin gramajı azalmış olacak.

İTO yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, yılbaşından sonra 240 gram ekmek ise 6 TL’den satılabilecek.

TİCARET BAKANLIĞI RET YANITI VERDİ AMA…

İTO Meclisi’nde ekmeğe zam kararı çıkabilmesi için sahadan gelen teklif, önce yönetim kuruluna bildirilip, değerlendiriliyor. Uygun görülürse il ticaret müdürü, il tarım müdürü, esnaf oda birliği başkanı, ticaret odası ve belediyeden yetkililerin oluşturduğu 5’li komisyona çağrı yapılıyor. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na bildiriliyor.

Aldığımız bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı ekmeğe zam kararına ret yanıtını verdi. Ancak bu, meclisin oylamasına engel bir durum teşkil etmiyor.

Dün toplanan İTO Meclisi’nde üyelerin tamamının ekmeğe zam teklifine onay vermesiyle zam kararı oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu. Ancak yeni zam kararının 1 Ocak’tan sonra uygulamaya alınmasına karar verildi.

HAZİRAN’A KADAR YENİ BİR ZAM BEKLENMİYOR

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren yetkililer, bu durumun 1 Ocak’tan sonra İstanbul’da iki çeşit ekmek fiyatının oluşmasına neden olabileceğini ifade etti.

Buna göre, İstanbul’da bazı ilçelerdeki fırıncılar gramajını düşürdükleri ekmeği yine 5 liradan satmaya devam edebilecekken, bazı fırıncılar ise gramajı 240 grama yükseltip 6 TL’den satma yoluna gidecekler.

Ekmeğin kilogramı 25 lirayı geçmeyecek şekilde yapılan gramaj değişiklikleri fiyatı artırıp, azaltabiliyor.

TMO’nun fırıncılara sağladığı un sübvansiyonunun da etkisiyle son 3 aydır un fiyatlarının yatay seyrettiğini anlatan yetkililer, un fiyatlarının seyrin değişmemesi durumunda ekmeğe hazirana kadar yeni bir zam teklifi öngörmediklerini dile getirdi.

Yapılan son zammı ise, asgari ücretteki artışla birlikte işçilik giderlerinin artacak olması ve yeni yıldan sonra yaşanacak enerji zamlarının etkisiyle gerekli gördüklerini kaydetti.

BİR YIL İÇİNDE YÜZDE 71,4 ORANINDA ZAM

Öte yandan, fırıncıların ağustos ayında İTO Meclisi’ne sundukları ekmeğe zam teklifi, araya giren İTO seçimlerinden sonra dün kabul edilmiş oldu.

Geçen sene mayıs ayında 1,75 TL'den 2 TL'ye çıkan ekmek fiyatlarının, 2021'in yaz ayları sonunda 2,5 TL'ye çıkması gündemde idi.

11 Kasım 2021'de İTO'dan gelen onayla resmi olarak zamlanan ve 2 liradan 2,5 liraya çıkan ekmek fiyatları, ilerleyen aylarda bazı ilçelerde önce 3, sonra 3,5 liraya kadar çıkmıştı.

2022’nin mayıs ayına gelindiğinde ise, resmi tarifeyi beklemeyen bazı fırıncılar, bazı ilçelerde ekmeği 4-4,5 TL arasında satmaya başlamıştı.

Gelinen noktada, bir yıl içinde (2022 başından 2023 Ocak’a) ekmek fiyatları yüzde 71,4 oranında zamlanmış olacak.

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye 11 ayda 42,1 milyon turist geldi