İstasyonlara limitli akaryakıt

Art arda gelen akaryakıt zamları sonrasında TÜPRAŞ dağıtımcılara, dağıtımcılar da toptancılara akaryakıt veremez duruma geldi. İstasyonlara limitli akaryakıt veriliyor.

Saygı ÖZTÜRK

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Akaryakıta son 10 günde 7 kez zam yapıldı. Kırıkkale'de bulunan Orta Anadolu Rafinerisi dağıtım şirketlerine ellerinde yeterli ürün olmadığını öne sürüp toptan akaryakıt alanlara dağıtımı kesti. Akaryakıt istasyonlarına ise bir gün önce sattığı akaryakıt kadar ürün verilebiliyor.

TANKER BULUNAMIYOR

Tanker sahipleri de zarar ettiklerini öne sürüp dolum tesislerine gitmiyor. Bir akaryakıt bayii, “Örneğin, bir tanker 24 bin litre akaryakıt alıyor. Gece gelen zamdan dolayı 58 bin lira zarar etmiş olacak” dedi. Akaryakıt olsa bile tanker bulamadıklarını belirten akaryakıt istasyonu sahibi, kendilerinin de büyük sıkıntı içinde olduklarını dile getirdi ve şunları söyledi: “İki ay öncesine kadar örneğin 34 bin litrelik tanker 260 bin liraya motorin dolarken bugün gelinen zamlı fiyatla 800 bin lira civarında doluyor. Bunu, akaryakıt istasyonlarının alması, dağıtması mümkün değil. Kârımız daha önce yüzde 15'in üzerindeyken, son zamla bu oran yüzde 5.54'e düştü. Bu 5.54 kârın yarısı dağıtım şirketine, yarısı istasyon sahibine kalıyor. Zararı göze alamayıp istasyonlarını kapatanlar var.

TEMİNAT MEKTUBU

En önemli bir sebep de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt istasyonlarından faaliyet gösterebilmeleri için bağlı oldukları vergi dairesine teminat mektubu verme koşulu getirmesi oldu. Banka faizlerinin yüksek olduğu, herkesin kredi kullanamadığı bir dönemde istasyon sahipleri de teminat, para bulup mal alamaz duruma geldi.”

Şirketler karşı karşıya geldi

Son 10 gün içinde 1, 2, 3, 5, 7 ve 8 Mart tarihlerinde akaryakıta zam yapıldı. Sektörde mali planları alt üst eden bu durum, dağıtıcıları da vurdu. TÜPRAŞ'tan akaryakıt alamayan ya da kısıtlı alabilen dağıtım şirketleri toptan akaryakıt alan firmaların isteğini karşılayamıyor. Bu durum, dağıtımcılarla toptan akaryakıt alanları karşı karşıya getirdi. Sadece istasyonlara sattıkları ürün kadar TÜPRAŞ tarafından satış yapılıyor. Bazı dağıtım şirketleri, yeterince ürün alamadıklarından toptan satışlarını durdurmak için EPDK'dan izin aldı.