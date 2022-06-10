İTO Başkanı’ndan asgari ücret çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Sadece devletimiz değil biz de çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için şirketlerimizde gerekli tedbiri almak mecburiyetindeyiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten son dönemde artan asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin bir açıklama geldi.

Avdagiç, “Sadece devletimiz değil biz de çalışanlarımızı, yani birlikte artı değer ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için şirketlerimizde gerekli tedbiri almak mecburiyetindeyiz” dedi.

‘REFAHTAN HERKESİN EŞİT FAYDALANMASI’ VURGUSU

İTO’nun haziran ayı meclisinde konuşan Avdagiç, gayrisafi katma değerden ücretlerin aldığı payın yüzde 31,5'e indiğini anımsatarak “Oluşan refah artışından, büyümeden toplumun tüm kesimlerinin eşit faydalanmasını sağlamak hepimizin görevi” diye konuştu.

“Sadece devletimiz değil, bizler de iş dünyası olarak çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmeliyiz” diyen Avdagiç, “Bunu yaparsak, işte o zaman hep söylediğimiz tarihi fırsatları kaçırmayız. Toplam talebi de toplam arzı da bereketlendiririz. Üretimde, ihracatta, velhasıl ekonominin her alanında ezberleri bozarız” ifadelerine yer verdi.

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