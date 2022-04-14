İzmir’e 6 yıl sonra gelen kruvaziyer 400 yolcu getirdi

İzmir Limanı'na 6 yıl sonra ilk kruvaziyer geldi. ABD'den gelen ve içerisinde 400 yolcu bulunan gemiyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Tunç Soyer karşıladı.

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İzmir kent ekonomisini canlandırması umut edilen kruvaziyerlerin ilki bugün sabah saatlerinde İzmir Limanı’na yanaştı. Geçen 23 Mart’ta ABD’nin Miami eyaletinden yola çıkan, 834 yolcu kapasiteli ve içerisinde 400 yolcusu bulunan ‘İnsignia’ isimli kurvaziyer Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail’e uğradıktan sonra İzmir’e geldi.

150 yolcu şehri gezmek için karaya ayak basarken, saat 18.00’de İstanbul’a gitmek için kentten ayrılacak olan gemiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Tunç Soyer ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener karşıladı. Hızlı koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gemiye binen Soyer ve Özgener, kaptanına çiçek verdi.

’34 GEMİ GELECEK’

Başkan Soyer, yaptığı açıklamada, yıl içerisinde 34 kruvaziyerin kente geleceğini belirtip, “Bu gelen en küçüğü. 834 kapasiteli bir gemi. 6 aylık bir dünya turunda durak olarak gelmiş durumda” dedi.

Soyer, “Bu durumda çok emek var. İZTO ve Kalkınma Ajansı’yla birlikte çok çalıştık. 3 Mayıs’ta büyük bir gemi gelecek. Bundan sonra da bu sayıyı giderek artıracağımıza inanıyoruz. İzmir ve bizler için çok heyecan verici bir gün. Çok uzun süredir beklediğimiz ve nihayet bugün ilk adımının gerçekleştiği buluşma. Kruvaziyer turizmi dünyada gerçekten önemli. Özellikle pandemi sonrası daha da itibar kazanan sektör. İzmir’in de bundan payını alması en büyük arzumuzdu. Pandemi öncesi İtalya’da tur şirketleri ile birçok görüşme yapmıştık ve pandemi olmasa çok daha erken başlatacağımız bir süreç vardı. Ancak ne yazık ki pandemiyi beklemek zorunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. O günkü heyecan ve şevkle devam ediyoruz. Diliyorum ki çok daha yoğun bir şekilde kruvaziyer misafirini İzmir’de ağırlama fırsatı bulacağız. Tüm kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Yavaş yavaş büyüyecek bir turizm sektörü olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

‘İZMİR TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERİ ALAMIYOR’

İzmir’in turizm sektöründe hak ettiği yeri alamadığını ifade eden Başkan Soyer şöyle devam etti:

“1,5-2 milyon turist sayısı İzmir’in asla hak etmediği rakamlar. İzmir’in çok daha büyük potansiyeli var. Bizim kısa vadede İzmir Vakfı olarak ortaya koyduğumuz hedef, İzmir nüfusu kadar turist yani 4,5 milyon sayısına ulaşmak. İlk etapta hedeflediğimiz bu. İzmir çok daha fazlasına muktedir ve çok büyük potansiyeli var. Adım adım olacak. Kruvaziyer turizmi de bunun ilk adımı” diye konuştu.

‘AMACIMIZ TURİZM HEDEFLERİNE ULAŞILMASINI SAĞLAMAK’

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise, İzmir’in geleceğinde turizm ile ilgili çok büyük hedefleri olduğunu belirtip, “Bizi en mutlu eden de büyük bir İzmir sevgisi içinde hedeflere ulaşmak için çalışılması. Kruvaziyerlerin gelmesi İzmir’in geleceği için çok önemli. 6 kıtada 60 ülkeyi gezecek bir turist grubu bugün geldi. Kruvaziyer seferlerini artırabilmek için önemli çalışmalarımız var. Bir ekibimiz Miami’de düzenlenen toplantıya katılacak. Sonrasında ise Malaga’daki fuara başkanımızla birlikte katılacağız. Bu bir başlangıç, amacımız bu seferleri artırmak ve İzmir’in turizm hedeflerine ulaşmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Kente gelen turistler de uzun süredir yolculuğa devam ettiklerini belirtip, İzmir’de olmanın kendilerine heyecan verdiğini söyledi. (DHA)

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