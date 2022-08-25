Abone Ol

Japon firmalar Rus Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor

Japon firmalar Mitsui ve Mitsubishi, "Sakhalin 2" petrol ve gaz projelerindeki hisselerini korumayı planlıyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Japon firmalar Rus Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor

Japon firmalar Mitsui ve Mitsubishi, “Sakhalin 2” petrol ve gaz projelerindeki hisselerini korumayı planlıyor.

Rusya’nın Sakhalin Adası’ndaki petrol ve gaz projesinin Japon hissedarları, proje paylarını sürdürmeye yönelik karar aşamasında bulunuyor.

Mitsubishinin açıklamasına göre “kapsamlı bakış açısıyla değerlendirilen plan” Japon firmanın yönetim kurulu toplantısında kabul gördü.

Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Mitsui de projedeki hissesini korumayı planlıyor.

JAPONLAR KARARINI AY SONUNA KADAR BİLDİRECEK

Japon firmalar son kararlarını ay sonuna kadar Rus muhataplarına bildirecek.

Söz konusu kararın alınmasında, LNG tedarikinde istikrar arayan Japon hükümetinin, hissedar firmalara yönelik çağrısının etkili olduğu kaydedildi.

SON TARİH 4 EYLÜL

Japonya’nın kuzeyindeki Sakhalin Adası’nda konumlu projeye yönelik yeni işletmeci firma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 5 Ağustos’ta kurulmuştu.

Önceki işletmeci statüsüyle, yetkileri elinde tutan yeni firma, sözleşme şartları teklif ettiği proje hissedarlarına 4 Eylül’e dek başvuruda bulunmalarını talep ediyor.

Her yıl ürettiği 10 milyon ton LNG’nin 6 milyon tonunu ihraç eden Sakhalin 2, Japonya’nın LNG ithalatının yüzde 9’unu karşılıyor. (AA)

İSO Başkanı: Sanayide gaz kesintisi akla gelen ilk çare olmasın İlginizi Çekebilir İSO Başkanı: Sanayide gaz kesintisi akla gelen ilk çare olmasın Doğalgaz fiyatları uçunca petrole geçiş başladı: Dizel fiyatlarında büyük tehlike İlginizi Çekebilir Doğalgaz fiyatları uçunca petrole geçiş başladı: Dizel fiyatlarında büyük tehlike Motorine bir zam daha geliyor İlginizi Çekebilir Motorine bir zam daha geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster