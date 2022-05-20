Japonya tüketici fiyatlarında son 7 yılın en hızlı artışı

Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Mart 2015'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

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Japonya’da çekirdek tüketici enflasyonu nisan ayında 7 yıldır ilk kez Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2 hedefini aşarak yüzde 2.1’e çıktı.

Ancak bu artışta ülke içindeki yüksek talep değil, yalnızca artan ithalat maliyetleri etkili oldu.

Çekirdek TÜFE böylece, Mart 2015’ten bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Enflasyon, ücretlerde belirgin bir artış olmadan yükseldiği için, BOJ’un son derece gevşek para politikasını sürdüremeyeceği beklentileri de arttı. (REUTERS)

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