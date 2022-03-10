Kamu bankalarında 51,5 milyarlık sermaye artışı tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank'a gerçekleştirdiği 51,5 milyar liralık sermaye enjeksiyonu tamamlandı.

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a çekirdek sermaye desteği; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası’na da sermaye benzeri kredi verilmesi sürecinin tamamlandığını duyurdu.

TVF’den dün akşam yapılan açıklamada, 51,5 milyar TL tutarındaki sermaye enjeksiyonu ile kamu bankalarının yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlayacağı belirtildi.

Bu süreçte Ziraat Bankası’na 21,8 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a 13,4’er milyar TL, TKYB’ye 1,5 milyar TL, Ziraat Katılım Bankası’na 0,9 milyar TL ve Emlak Katılım Bankası’na da 0,5 milyar TL sermaye desteği sağlandı.

TVF’NİN ORTAKLIK PAYI ARTTI

Sermaye desteği sonrası TVF’nin Halkbank’taki ortaklık payı yüzde 75,3’ten yüzde 87,7’ye; Vakıfbank’taki ortaklık payı ise yüzde 35,9’dan yüzde 64,8’e yükseldi.

Açıklamada söz konusu işlemlerin finansmanının, Hazine tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılandığı ifade edildi. (REUTERS)

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