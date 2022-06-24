Kamu işçilerine ikramiye ödenecek

Kamu sözleşmeli personeline yapılacak ilave tediye ödemesinin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğeryarısı 16 Aralık'ta yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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6772 sayılı kanun kapsamına giren işçilere yapılacak ilave tediye ödemesinin tarihi açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz, ikinci yarısı 16 Aralık’ta ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3’üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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