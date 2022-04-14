Karadeniz’deki mayınlar ticareti vuruyor

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle İstanbul açıklarına kadar gelen deniz mayınları Karadeniz’deki deniz ticaretini vurdu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can, mayınlar nedeniyle gemilere sigorta yapılmadığını, navlun fiyatının da ton başına 30 dolardan 90 dolara çıktığını söyledi. Bu mayınların Kırım Kanalı'ndan gelmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Can, “Kırım'dan gelse mayınlar akıntı ile Samsun veya Zonguldak'ta kıyıya vururdu. Ama tam ters istikamette ve akıntının olmadığı İstanbul'a sürükleniyor. Mayının kopması abesle iştigaldir. Bu mayınları Romanya açıklarında römorkörlerle bırakmışlardır. Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaşa çekmek ve iki ülke arasındaki ticareti kesmek istiyorlar” dedi.

OPERASYON ÇEKİLİYOR

Türkiye'nin Rusya'dan sadece ithalat yapmadığını, bu ülkeye yaptığı ihracatının da arttığını anlatan Can, iki ülke arasında son dönemde artan ticari ilişkilerin bazı kesimleri rahatsız ettiği için mayınlar yoluyla operasyon çekilmeye başlandığını kaydetti.

Türk gemileri kalkan yapılıyor

Ukrayna'nın kontrolündeki limanlarda halen Türk gemilerine ve personeline çıkış izni verilmediğini ifade eden Mustafa Can, olası çatışmalarda Türk denizcilerin zarar görmesini sağlayarak Türkiye'yi savaşa çekmek istediğini belirtti. Can, Ukrayna'nın Türk gemilerini kalkan olarak kullandığını söyledi.

Stratejik işbirliği hedefe kondu

Aynı zamanda Zafer Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Can, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin sadece enerji ve tarım olmadığını söyledi. Can, makine ve savunma sanayi gibi alanlarda da ilişkilerin gelişmeye başladığını aktardı.