KDV indirimi ne kadar? KDV indirimi nasıl yapılacak?

Aylardır önüne geçilemeyen yüksek enflasyon ve kur yükselişi nedeniyle A’dan Z’ye kadar tüm ürünler zamlandı. Halkın alım gücünü düşüren gelişmelerin ardından KDV indirimi kararı alındı. KDV indirimi temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e yoluyla yapılacağı duyuruldu.

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Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenleme başta temel gıda maddeleri olmak üzere çeşitli kalemlerde KDV indirimi olarak tüketiciye yansıyacak. KDV sadeleştirmesi ile yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8’le verilmesi gibi uygulamalara son verilmesi bekleniyor.

KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

* KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz.

* Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini paylaştığımız düzenleme ile de devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.

* KDV’si yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, kahve, su, süt ve sut ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalardır.

* Gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete’de yayımlıyoruz. Az önce imzayı attım. Gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz.

* Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7 indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

KDV SADELEŞTİRME TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK

KDV oranlarında yapılacak düzenleme ile başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ürünün fiyat etiketinde düşüş sağlanması öngörülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV’nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan öneriler alındığı öğrenildi.

Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8’le verilmesi, yüzde 18’le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek.

Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV’de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak. (DHA)