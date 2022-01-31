KDV indirimi olacak mı? KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı KDV indirimi düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenleme başta temel gıda maddeleri olmak üzere çeşitli kalemlerde KDV indirimi olarak tüketiciye yansıyacak. KDV sadeleştirmesi ile yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilmesi bekleniyor.

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Aylardır önüne geçilemeyen yüksek enflasyon ve kur yükselişi nedeniyle A’dan Z’ye kadar tüm ürünler zamlandı. Halkın alım gücünü düşüren gelişmelerin ardından hükümet harekete geçerek KDV üzerinden çalışmalara başladı.

KDV İNDİRİMİ NASIL YAPILACAK?

Enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, başta temel gıda maddeleri olmak üzere çeşitli kalemlerde KDV'nin indirilmesine yönelik öneriler de kabine toplantısında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Ocak’ta gerçekleştirilecek toplantıda alınan kararları canlı yayında kamuoyuna açıklayacak.

KDV SADELEŞTİRME ÇALIŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesine gidecek.

Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi amaçlayan düzenlemenin, birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

KDV oranlarında yapılacak düzenleme ile başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ürünün fiyat etiketinde düşüş sağlanması öngörülüyor.

KDV SADELEŞTİRME TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Çalışma ise birkaç hafta içinde tamamlanacak.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan öneriler alındığı öğrenildi.

Çalışmayla sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilecek.

Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV'de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, tüm ürünleri kapsayacak şekilde sadeleştirme yapılacak. (DHA)