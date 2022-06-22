Kendilerine 40 bin liracık, memura minnacık

Ek bütçeyle Cumhurbaşkanı ile emekli liderler ve emekli milletvekilleri 10 bin liradan 40 bin liraya kadar zamlar alacak. Vatandaşın, emeklinin payına ise bin liracık zam düşecek.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkeyi bir anda kasıp kavuran hayat pahalılığına karşı maaşlara yapılacak zamlar netleşmeye başladı. TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 40.4 zam yapılacak. Aynı zam oranı emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan ve emekli milletvekillerine de yansıtılacak. 6 aylık enflasyon yüzde 40 civarında çıkarsa milletvekili maaşları da bu oranda artacak. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 40 bin 666 lira, emekli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aylığı 16 bin 266 lira, emekli başbakanların aylığı 12 bin 200 lira, milletvekillerinin maaşı 17 bin lira artacak. Ocak-haziran enflasyonunda bir sapma olmazsa memur ve emekliye de yüzde 40 zam verilecek. Asgari ücrete ara zam kararı alınırsa tahminen o zam da yüzde 40 civarında olacak. Ancak çalışanların ve emeklilerin zammı 1.000, 2.000, belki 3.000 lirada kalacak, asgari ücret de 1.701 lira artacak.

Çiller, Davutoğlu, Yıldırım'a 12.200 TL zam

Cumhurbaşkanının maaşına yapılacak yüzde 40.4'lük zam emekli liderler ve dul eşlerine de aynı oranda yansıyacak. Bu zamla, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün emekli aylığı 40 bin 300 liradan 56 bin 566 liraya; emekli başbakanlar Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın emekli aylıkları 30 bin 225 liradan 42 bin 425 liraya yükselecek. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın aylığı 30 bin 225 liradan 42 bin 424 liraya; merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın aylığı ise 22 bin 669 liradan

31 bin 819 liraya çıkacak.

40 bin TL ile başladı

Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'te 40 bin lira maaş alıyordu. 2018 yılına gelindiğinde maaşı 59 bin liraya ulaşan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonraki ilk yıl olan 2019 yılında ise maaşı 74 bin 500 liraya yükseldi. 2022 yılı için belirlenen 100 bin 750 liralık maaş ödeneği, ek bütçenin kabul edilmesiyle, yılın ikinci yarısında 141 bin 453 liraya yükseltilmiş olacak.

Emekli vekile 26.5 bin lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yapılacak zam, emekli cumhurbaşkanları ile başbakan ve dul eşlerinin maaşları yanında emekli milletvekillerinin de maaşını etkileyecek. Yasa gereği milletvekili emeklilerine Cumhurbaşkanı emekli aylığının yüzde 45 oranında emekli aylığı bağlanıyor. Ayrıca emekli vekillere ek ödeme de yapılıyor. Ek bütçenin yasalaşmasıyla birlikte milletvekili emeklilerinin aylıkları ek ödemeler dahil 18 bin

860 liradan 26 bin 479 liraya yükselecek.