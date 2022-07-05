Kılıç kalkanlara 2.7 milyon gitti!

Konya'nın Selçuklu Devleti’nin başkenti oluşunun 925. yılı kutlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler 2 milyon 751 bin 500 TL’ye mal oldu. Sosyal medyada, “Borçlu belediye hala tasarrufa geçmedi” yorumları yapıldı..

Deniz AYHAN

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Konya Büyükşehir Belediyesi yüksek harcamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Selçuklu Devleti'nin başkenti oluşunun 925. yılı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Selçuklu Payitahtı Konya' etkinlikleri ile kutlandı. Alaaddin Tepesi Selçuklu Sultanları Türbesi'nde Fetih Suresi okunmasıyla başlayan törenlerde kutlamalar, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda yapıldı. Mehteran topluluğu konseri, tiyatro gösterileri ve Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında “Selçuklu Sultanlarına Selamlama” uçuşu gerçekleştirildi. 41 pare top atışı ile kılıç kalkan gösterisi de yapıldı. Selçuklu Kostümleri ve Anadolu'yu Vatan Kılanlar Sergisi Konyalılarla buluşurken; etkinliklerin finalinde ise lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Katılımcılara 2 bin 500 porselen kupa bardak, bin porselen tabak, 6 bin puzzle hediye edildi. AKP'li Belediyenin organizasyonu 2 milyon 751 bin 500 TL'ye mal oldu. Sosyal medyada, “Borçlu belediye hala tasarrufa geçmedi” yorumları yaptı…