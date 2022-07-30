Kılıçdaroğlu’ndan fındık alım fiyatı tepkisi: ‘Bundan artık kimseye bir hayır yok’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, fındık alım fiyatını 54 TL olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok" dedi.

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Ordu’da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu belirtti.

“ERDOĞAN'IN ÜLKE VİZYONU ‘BAY KEMAL, CEHAPE GENEL MÜDÜRÜ, KEMAL PABUCU YARIM’ FALAN”

Açıklamanın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Erdoğan'ın ülke vizyonu ‘Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım’ falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL.

* Bay Kemal'in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!

* Fındık fiyatının dolar üzerinden sabitlenmesini önerdim…”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söylemişti:

* “Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını biliyorum. İhracatta fındığın önemli bir yeri var. Sadece geçen yıl 122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 milyona yakın bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Hem üretim alanı hem fındığı ile Ordu fındığın 3’te birini gerçekleştiriyor.

* Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Zonguldak ve diğer iller takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındık 1 doların altındaydı. Şimdi 3 dolatın üzerine çıkıyor. Emekçilerin karşılığını vermek için tüm şartları zorladık. Bugün açıklayacağımız fiyat ile hem üreticinin gelirini arttıracağımıza, hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum.

* TMO 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına kabuklu fındığa kilo başında levant kalite için ve Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz, ortalamalısını 54 TL olarak inşallah açıkladım. Hayırlı olsun bereketli olsun. Rabb’im yar ve yardımcınız olsun.

KILIÇDAROĞLU'NA ‘BAY KEMAL' TEPKİSİ

*Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi?

*SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesi Ordu'ya yapıyoruz.

*Cehalete öyle bir seviyede ki bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet umacak kadar dibe batmış vaziyette.

*Biliyorsunuz bu zata zaman zaman ‘Bay Kemal' diye takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Kendisi ‘Bay Kemal' lafını öyle benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı.

*Halbuki ülke ve millet adına hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve yanlış ifadelerle işgal ettiği için kendisine bu unvanını vermiştim.

*Ama eksik yapmış. ‘Bay Kemal' lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım, hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur.”

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