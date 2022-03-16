Konut fiyat artışı rekora doymuyor

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları ocak ayında yıllık yüzde 77,4 ile rekor tazeledi. Endeks 2021 Aralık'ta da yıllık yüzde 59,6 artışla rekor kırmıştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) 2021 Ocak ayına ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) konut fiyatlarındaki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu.

Buna göre, 2022 yılı Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 yükseldi.

Konut fiyatları 2021 Aralık’ta aylık bazda yüzde 7,9 artarken yıllık bazda yüzde 59,6 yükselmişti.

İSTANBUL’DA YÜZDE 95’E DAYANDI

Konut fiyatlarındaki yıllık artış ülke genelinde yüzde 77,4 olurken, bu oran İzmir’de yüzde 73,1; Ankara’da 73,5 ve İstanbul’da yüzde 83,5 oldu.

Yeni konutların fiyatları ise ocak ayında ülke genelinde yüzde ortalama yüzde 85,7 arttı. Bu orun İzmir’de yüzde 83,7, Ankara’da yüzde 94, İstanbul’da ise yüzde 94,8 oldu.

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