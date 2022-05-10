Konut kredisi faiz oranları kaç? Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut satışına ilişkin açıkladığı 3 ayrı konut kredisi paketi sonrası, yüzde 0.99 ve yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisinin başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek ancak on yıl vadeli, %0.99 faizli, 2 milyon TL kredinin anapara ve faiz maliyeti 3 milyon 500 bin liraya dayanırken, her ay 28 bin 500 lira ödenmesi gerekecek.

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Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışında 3 ayrı paket hazırlandığını söyledi. Erdoğan, “Kısa vadede konut satışını artırmayı hedefliyoruz. 10 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi verilecek” diye konuştu.

KONUT KREDİSİ PAKETLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam duyurduğu konut satışına ilişkin 3 ayrı pakete ilişkin şu bilgileri vermişti:

• İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

• İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

• Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

• Üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

• Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.